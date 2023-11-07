Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalındı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri, sahibinin, paspasının altına bıraktığı yedek anahtarla çalınan otomobili aynı mahallede terk edilmiş olarak buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir otomobil, paspasının altına bırakılan yedek anahtarla çalındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri, sahibinin, paspasının altına bıraktığı yedek anahtarla çalınan otomobili aynı mahallede terk edilmiş olarak buldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Alaca'nın (47) otomobilinin evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin araştırması sonucu çalıntı araç Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta terkedilmiş halde bulundu.

        İçerisinden herhangi bir şey alınmayan otomobilin, anahtarı başka bir yerde unutma ihtimaline karşın sahibi Alaca tarafından paspasın altına bırakılan yedek anahtar kullanılarak çalındığı tespit edildi.

        Otomobilini teslim alan Alaca, otomobilinin aracını çalan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

        Hırsızın aracın konsoluna oyuncak maymun koyduğunu belirten Alaca, "Paspasın altına koyduğum anahtarla aracımı kolayca çaldıkları için bana mesaj bırakmak istemiş olabilirler." dedi.

        Alaca, aracını kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak

        Benzer Haberler

        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi
        1753 turistin bulunduğu kruvaziyer, Alanya'ya demirledi
        Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı
        Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı
        Türkiye Acil Tıp Vakfı farklı meslek gruplarına "afet farkındalık eğitimi"...
        Türkiye Acil Tıp Vakfı farklı meslek gruplarına "afet farkındalık eğitimi"...
        Michelin Rehberi'ne İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum ekleniyor
        Michelin Rehberi'ne İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum ekleniyor
        İyiliksever dayı 24 yıl önce verdiği sözü tutarak yeğenine böbreğini bağışl...
        İyiliksever dayı 24 yıl önce verdiği sözü tutarak yeğenine böbreğini bağışl...
        Bosnalı kurbağa adamlar eğitimlerini Antalya'da alıyor
        Bosnalı kurbağa adamlar eğitimlerini Antalya'da alıyor