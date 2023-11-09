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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sümer Ezgü konser verdi

        Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:39
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sümer Ezgü konser verdi
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        Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda Sümer Ezgü konseri gerçekleştirildi.

        Ezgü, burada yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin bölgelerin özelliklerinin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

        Konserde Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren Ezgü, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin halkı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için özel eserlerini seslendirdi.

        Ayrıca Ezgü ve zeybekler sahnede Serenler Zeybeği oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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