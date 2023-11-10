Acil tıp uzmanları "9. Avrasya Acil Tıp Kongresi"nde buluştu

Türkiye Acil Tıp Derneğince Antalya'da düzenlenen "9. Avrasya Acil Tıp Kongresi, TATKON 100. Yıl Ulusal Kongresi" ile "2. Acil ve Kritik Hastada Ultrasonografi Sempozyumu" başladı.

Kundu Tesisler Bölgesi'nde düzenlenen kongrede yerli ve yabancı bilim insanları, acil tıp alanındaki gelişmeleri, yenilikleri ve gelişen teknolojinin tedaviye etkilerini ele alıyor.

Programla acil tıp uzmanları ve asistanların mesleki uygulamalarına, klinik pratiklerine, akademik yükselmelerine, çalışma şartları ve özlük haklarına olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, kongrelerinin rağbet gördüğünü, 10 ülkeden 30'u yurt dışından bin civarında bilim insanının katılım sağladığını söyledi.

Kongrede 200'ün üzerinde konuşmacının sunum yapacağını belirten Yılmaz, "Yeniliklerin ve gelişmelerin konuşulduğu en önemli yerlerden biri oluyor. Paneller dışında özellikle acil tıp alanında eğitimle ilgili özel oturumlarımız var. Yetişkin, acil tıp asistanı nasıl eğitilir? Bu konularla ilgili çok ciddi bir hazırlığımız, eğitim ve çalışmalarımız oldu. Bir de ultrason eğitimlerimiz var." diye konuştu.

Kongrede ultrasonografi üzerine sempozyumların da gerçekleştirileceği bilgisini veren Yılmaz, dolu dolu programlar hazırladıklarını ifade etti.

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılında kongreyi yapmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu net olarak söyleyebilirim. Yani uzun yıllardır bunun içerisindeyiz. Acil tıp alanında Avrupa'nın çok önündeyiz. Avrupa'da acil tıp çok geri planda. Eylül ayında Avrupa Acil Tıp Kongresi'ne katıldık. Oradaki üç ana eğitimi kendimiz gerçekleştirdik. Onlar, yeni yeni bunun öneminin farkındalar. Biz, acil tıp alanında Avrupa'dan çok önde ve dünyada da sayılı ülkelerden biri haline geldik. Bundan yaklaşık 30 sene önce başlayan Türkiye'deki acil tıp yolculuğunda o dönemki hocalarımızın çok ciddi emeği var."

Kongre ve sempozyum, 12 Kasım'da sona erecek.