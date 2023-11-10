GÜNCELLEME - Alanya'da parasını gasp eden motosikletteki 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdü Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı bir şahıs, aracındaki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletteki 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı bir şahıs, aracındaki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletteki 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdü.

Ukrayna vatandaşı Dmytro C. BO 1180 EH plakalı cipi ile Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin avro paranın bulunduğu çantayı gasp ederek, 07 BLH 180 plakalı motosiklet ile kaçtı.

Aracıyla takip ettiği şüphelilerin bir el ateş ettiği Dmytro C. yaklaşık 300 metre takipten sonra motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C'yi gözaltına aldı.

Öte yandan olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletteki yolcuyla sürücünün cipin camını kırması, parayı alarak motosikletle kaçması ve ardından da araç sürücüsünün motosikleti takip ettiği anlar yer alıyor.