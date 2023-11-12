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        Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon Antalya'da kapandı

        KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:48
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        Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon Antalya'da kapandı
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        KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ve son ayak yarışları Antalya'da gerçekleştirildi.

        Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde iki gün süren organizasyonda süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro200, pro300 ve kadınlar sınıfında yarışlar düzenlendi.

        Şampiyonada, süper street ve pro street sınıflarında Muhammed Kamil Kırbaş, street2'de Kahraman Yılmaz, street750'de Furkan Özdemir, street600'da Batuhan Atardağ, standart1'de Mustafa Tulu, standart2'de Mete Şenyurt, pro200'de Ferdi Can Çoraplı, pro300'de İsmail Çetin, kadınlarda Sümeyye Ökçesiz birinciliği kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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