Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal'dan konser Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda "Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı" konseri gerçekleştirildi.

Konseri, vatandaşların yanı sıra bölgede tatil yapan turistlerde ilgiyle dinledi.

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, burada yaptığı konuşmada, festivalin son durağı Antalya'da konser vermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal da Baktagir ile güzel bir ortamda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gürdal, Baktagir'in önemli şairlerin sözlerinden bestelediği eserleri seslendirdi.

Konserde seyirciler de Gürdal'ın bazı Türk sanat müziği eserlerine eşlik etti.