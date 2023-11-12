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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal'dan konser

        Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:05
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        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal'dan konser
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        Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda "Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı" konseri gerçekleştirildi.

        Konseri, vatandaşların yanı sıra bölgede tatil yapan turistlerde ilgiyle dinledi.

        Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, burada yaptığı konuşmada, festivalin son durağı Antalya'da konser vermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Türk Sanat Müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal da Baktagir ile güzel bir ortamda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Gürdal, Baktagir'in önemli şairlerin sözlerinden bestelediği eserleri seslendirdi.

        Konserde seyirciler de Gürdal'ın bazı Türk sanat müziği eserlerine eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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