Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da amatör balıkçı, olta ile 1 metre 60 santimetre uzunluğunda Akya tuttu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 41 kilogram ağırlığında Akya (kuzu) balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da amatör balıkçı, olta ile 1 metre 60 santimetre uzunluğunda Akya tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 41 kilogram ağırlığında Akya (kuzu) balığı takıldı.

        İlçede yaşayan Rüştü Mert Kesmen, tekneyle Alanya Kalesi açıklarında olta ile balık avlamaya gitti.

        Denize olta bırakan Kesmen, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan Kesmen, iğnenin ucunda büyük bir Akya görünce şaşırdı.

        Arkadaşıyla zorlukla tekneye çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Kesmen, yakaladıkları balığın yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.

        Amatör balıkçı Kesmen, kıyıya yanaştıklarında tuttukları 41 kilogramlık kuzu balığını sırtında taşıdı.

        Kesmen'in bu anlarını, arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar old...
        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar old...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda...
        Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
        Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
        Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Diyabetin kontrol altında tutulması göz sağlığı için de önemli
        Diyabetin kontrol altında tutulması göz sağlığı için de önemli
        Nesli tehlike altındaki 3 balık türü, Antalya'da üretildi
        Nesli tehlike altındaki 3 balık türü, Antalya'da üretildi