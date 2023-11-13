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        Sürdürülebilir Turizm Sertifikasında basit konaklamalı tesislerin yüzde 26'sı belge aldı

        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası başvurusunda bakanlık belgeli tesislerde yüzde 66,5'e ulaştıklarını belirterek, "Ne yazık ki basit konaklamalı tesislerimizde bu oran yüzde 26,75'te kaldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:02
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        Sürdürülebilir Turizm Sertifikasında basit konaklamalı tesislerin yüzde 26'sı belge aldı
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        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası başvurusunda bakanlık belgeli tesislerde yüzde 66,5’e ulaştıklarını belirterek, "Ne yazık ki basit konaklamalı tesislerimizde bu oran yüzde 26,75'te kaldı." dedi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 2023 yılı Antalya Turizm Sezon Sonu Değerlendirme Toplantısı Kemer'de turizmcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, 1980'li yıllarda Antalya'ya 4 bin misafir gelirken şimdilerde ise 16 milyonun aşıldığını belirtti.

        Bu yıl gelen turist sayısında başarılı geçen 2019 yılı rakamlarını da geçtiklerini ifade eden Köker, bu sayılara ulaşılmasında konaklama tesislerinin önemine dikkat çekti.

        Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 498 bin yatak kapasiteli 894 tesis, yatırım belgeli de 35 bin yatak kapasiteli 85 tesis olduğunu belirten Köken, basit konaklama tesislerinin de eklediği zaman Antalya'nın 650 bine yakın yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Bütün konaklama tesislerine 31 Aralık 2023'e Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Köken, "Bu işletme belgelerinden birinci aşama bakanlık belgeli tesislerde yüzde 66,5’e ulaştık. Ancak ne yazık ki basit konaklamalı tesislerimizde bu oran yüzde 26,75'te kaldı. Yani belgelendirdiğimiz basit konaklamalı tesislerde daha yüzde 26’sı sürdürülebilir belgesi aldı." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Baş Kontrolör Murat Özdemir de pansiyonlar, apart oteller, bir, iki, üç yıldızlı oteller için birinci aşama, 4-5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve butik oteller içinde üçüncü aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikasının bakanlığa ibrazının zorunlu olduğunu vurguladı.

        Sertifika belgesini almayanlar için bakanlığın ilgili idareye ruhsat iptali yönünde yazışma yapacağını ifade eden Özdemir, "Bu durumda tesise ait işyeri açma çalışması ruhsatının iptali istenilecek. Bu süreçte Sürdürülebilir Turizm İşletmesi Belgesi almak durumunda kalacaksınız. Çünkü ruhsat yenileme yolu artık kapandı. Daha önce ruhsatlar yenileniyordu ve bir şekilde bunun çözümü oluyordu. Artık ruhsat yenilemek için bakanlığımızdan uygunluk yazısı alınması gerekiyor." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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