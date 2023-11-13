15 Kasım Dünya KOAH Günü

Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğünce, toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde Kroner Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğu bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilerek, sağlıklı nefes alabilmek için, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması, düzenli ve dengeli beslenilmesi ve düzenli egzersiz yapılması tavsiye edildi.

KOAH'ın akciğer dokusunda uzun süreli hasara yol açan, hava yolu daralması neticesinde gelişen, öksürük, balgam ve ilerleyici nefes darlığı ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğu belirtilen açıklamada, hastaların yüzde 90'dan fazlasında tütün ve tütün ürünlerinin temel neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, KOAH hastalığında akciğer fonksiyonlarındaki hızlı bozulmayı yavaşlattığı ispatlanan tek girişimin sigaranın bırakılması olduğu kaydedildi.