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        Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, sahile yakın kesimlerde yağmur nedeniyle deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:00
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        Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, sahile yakın kesimlerde yağmur nedeniyle deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan kısa süreli sağanak neticesinde yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.

        Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.

        Denizin renginde yaşanan değişim dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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