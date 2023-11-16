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        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak

        Kepez Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçeye 3 yeni sağlık tesisi inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:52
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        Kepez'e 3 yeni sağlık tesisi yapılacak
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        Kepez Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçeye 3 yeni sağlık tesisi inşa edilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'ye içerisinde Kanser Tarama Merkezi'nin (KETEM) bulunduğu Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) ve 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne 3 hekimli ASM kazandırılıyor.

        Sağlık tesislerinin yapımı için Antalya Valiliği'nde protokol imzalandı.

        Protokollere Vali Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan ile hayırseverler Evar İnşaat Şirketi’ni temsilen Evren Ari ile Hasibe Özkan ve Hüseyin Acar katıldı.

        Tütüncü, doktoru ve sağlığı mahallelere, vatandaşın ayağına götürecek olan sağlık tesislerinin yapımına katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

        İlçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine kolay şekilde ulaşabilmeleri için aile sağlığı merkezi yapımına önem verdiklerini belirten Tütüncü, "İlçemiz, sağlıkta önemli bir merkez haline geldi. Sağlık tesislerimizi çeşitlendirmeye, ilçemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilk basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezi binalarının ilçemizde yapılmasına önem veriyoruz. Görev sürem boyunca ilçemize 20'den fazla aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bu sayıya hayırseverlerimizin desteğiyle 3 tesis daha ekliyoruz." ifadesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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