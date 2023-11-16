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        Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:11
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        Kruvaziyer "Marella Discovery 2" Alanya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        ​​​​​​​Limasol'dan ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 488 yolcu ve 717 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        "Marella Discovery 2" akşam saatlerinde Mısır'a hareket edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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