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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:39
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanırken, 2 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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