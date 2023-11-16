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        Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:13
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        Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde eroin üretildiği ve piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan baskında, 46 kilogram eroin, 1 hassas terazi, 3 kurutma tepsisi, 2 öğütücü makinası ve 19 bin 600 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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