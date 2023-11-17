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        "Norwegian Gem" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Norwegian Gem" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:38
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        "Norwegian Gem" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Norwegian Gem" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        ​​​​​​​Limasol'dan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 1519 yolcu ve 1032 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        Gemi, akşam saatlerinde Heraklion'a hareket edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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