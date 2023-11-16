DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Medeniyetler beşiği" Antalya, mağaralarıyla da turist çekiyor SÜLEYMAN ELÇİN / MUSTAFA KURT - Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'da insanlık tarihinden izler taşıyan mağaralar, turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

SÜLEYMAN ELÇİN / MUSTAFA KURT - Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'da insanlık tarihinden izler taşıyan mağaralar, turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının