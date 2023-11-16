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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Medeniyetler beşiği" Antalya, mağaralarıyla da turist çekiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN / MUSTAFA KURT - Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'da insanlık tarihinden izler taşıyan mağaralar, turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:06
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Medeniyetler beşiği" Antalya, mağaralarıyla da turist çekiyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN / MUSTAFA KURT - Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'da insanlık tarihinden izler taşıyan mağaralar, turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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