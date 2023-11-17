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        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:14
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        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Habipler Mahallesi'nde durumlarından şüphelendiği 2 kişinin üzerini aradı.

        Zanlıların üzerinde ve ellerindeki valizlerde, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı 5 fişek ve 32 ayrı paket halinde 17 kilogram esrar bulundu.

        Şüpheliler İ.A. ve İ.B, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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