Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Habipler Mahallesi'nde durumlarından şüphelendiği 2 kişinin üzerini aradı.
Zanlıların üzerinde ve ellerindeki valizlerde, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı 5 fişek ve 32 ayrı paket halinde 17 kilogram esrar bulundu.
Şüpheliler İ.A. ve İ.B, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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