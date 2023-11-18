Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrail işgalini anlatıyor HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tarım malzeme satışıyla uğraşan ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 yakınını kaybeden Gazzeli Ali Alamassi, Filistinlilerin mağduriyetini anlatmak için "Özgür Filistin" temalı baskı ürünler hazırlıyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tarım malzeme satışıyla uğraşan ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 yakınını kaybeden Gazzeli Ali Alamassi, Filistinlilerin mağduriyetini anlatmak için "Özgür Filistin" temalı baskı ürünler hazırlıyor.

Ticari faaliyetini geliştirebilmek için 2016'da Filistin'den ayrılan ve Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleşen 7 çocuk babası Alamassi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından farkındalık oluşturmak için çalışmaya başladı.

İsrail'e tepkisini anlatan ve Filistin'e destek veren nitelikteki çıkartma broşürler tasarlayan, afişler bastıran Alamassi, Gazze'de yaşayanların sesini duyurmak için mesajlar içeren tişörtler de hazırladı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını tüm dünyanın bilmesini isteyen Alamassi, baskısını yaptığı ürünleri ve çıkartmaları her gün iş yerlerine ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan baskılarda Filistin bayrağı ve bayrağın renklerinde "Filistin için dua edin, Allah onları korusun, özgür Filistin" ifadeleri yer alıyor.

- "Akrabalarımdan haber alamıyorum"

Filistin'de yaşananları endişeyle takip eden Alamassi, AA muhabirine, Gazze halkının insanlık dışı davranışa maruz kaldığını söyledi.

Gazze'de çok sayıda yakını olduğunu dile getiren Alamassi, özellikle son 10 gündür hiçbiriyle iletişim kuramadığını belirtti. Saldırılardan bu yana ailesinden 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Alamassi, "Şu anda Gazze'den hiçbir haber alamıyoruz, kimseyle görüşemiyoruz. Diğer akrabalarım da hayatta mı bilmiyorum." dedi.

Alamassi, Gazze'deki insanların sesini duyurabilmek için afişler, broşürler bastırdığını ve gidebildiği her yere astığını anlatarak, şunları söyledi:

"Gazze'de binlerce insan gece ve gündüz bombardımanın altında yaşam sürüyor. Ben de orada olabilirdim. Ben Türkiye'deyim ama kalbim orada. Yaşananları televizyondan izliyoruz. Onların imdadına yetişemiyorum ama farkındalık oluşturmak için kendi çapımda eylemler yapıyorum. Filistin'in durumunu anlatan stickerlar, afişler dağıtıyorum, duraklara, direklere yapıştırıyorum. Bir kıvılcım oluşturabilmek için çabalıyorum."

Türkiye'nin de her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen Alamassi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını minnetle takip ettiklerini kaydetti.

- "İnsanlar Filistin halkı için dua ediyor"

Türkiye'de tanıdığı insanların da kendi mücadelesine destek verdiğini dile getiren Alamassi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye maddi ve manevi her türlü destekte bulunuyor. İnsanlar Filistin halkı için dua ediyor. Türk halkından duanın yanında İsrail'i destekleyen markaları, ürünleri boykot etmelerini istiyorum. İsrail'e ait alınan her şeyin bir çocuğun, masum insanların ölmesine sebep olduğunu unutmayın."

Saldırıların bir an önce bitmesini isteyen Alamassi, dünya genelindeki tüm Müslümanların kenetlenmesi temennisinde bulundu.