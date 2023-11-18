Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrail işgalini anlatıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tarım malzeme satışıyla uğraşan ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 yakınını kaybeden Gazzeli Ali Alamassi, Filistinlilerin mağduriyetini anlatmak için "Özgür Filistin" temalı baskı ürünler hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrail işgalini anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da tarım malzeme satışıyla uğraşan ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 17 yakınını kaybeden Gazzeli Ali Alamassi, Filistinlilerin mağduriyetini anlatmak için "Özgür Filistin" temalı baskı ürünler hazırlıyor.

        Ticari faaliyetini geliştirebilmek için 2016'da Filistin'den ayrılan ve Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleşen 7 çocuk babası Alamassi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından farkındalık oluşturmak için çalışmaya başladı.

        İsrail'e tepkisini anlatan ve Filistin'e destek veren nitelikteki çıkartma broşürler tasarlayan, afişler bastıran Alamassi, Gazze'de yaşayanların sesini duyurmak için mesajlar içeren tişörtler de hazırladı.

        İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını tüm dünyanın bilmesini isteyen Alamassi, baskısını yaptığı ürünleri ve çıkartmaları her gün iş yerlerine ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

        Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan baskılarda Filistin bayrağı ve bayrağın renklerinde "Filistin için dua edin, Allah onları korusun, özgür Filistin" ifadeleri yer alıyor.

        - "Akrabalarımdan haber alamıyorum"

        Filistin'de yaşananları endişeyle takip eden Alamassi, AA muhabirine, Gazze halkının insanlık dışı davranışa maruz kaldığını söyledi.

        Gazze'de çok sayıda yakını olduğunu dile getiren Alamassi, özellikle son 10 gündür hiçbiriyle iletişim kuramadığını belirtti. Saldırılardan bu yana ailesinden 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Alamassi, "Şu anda Gazze'den hiçbir haber alamıyoruz, kimseyle görüşemiyoruz. Diğer akrabalarım da hayatta mı bilmiyorum." dedi.

        Alamassi, Gazze'deki insanların sesini duyurabilmek için afişler, broşürler bastırdığını ve gidebildiği her yere astığını anlatarak, şunları söyledi:

        "Gazze'de binlerce insan gece ve gündüz bombardımanın altında yaşam sürüyor. Ben de orada olabilirdim. Ben Türkiye'deyim ama kalbim orada. Yaşananları televizyondan izliyoruz. Onların imdadına yetişemiyorum ama farkındalık oluşturmak için kendi çapımda eylemler yapıyorum. Filistin'in durumunu anlatan stickerlar, afişler dağıtıyorum, duraklara, direklere yapıştırıyorum. Bir kıvılcım oluşturabilmek için çabalıyorum."

        Türkiye'nin de her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen Alamassi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını minnetle takip ettiklerini kaydetti.

        - "İnsanlar Filistin halkı için dua ediyor"

        Türkiye'de tanıdığı insanların da kendi mücadelesine destek verdiğini dile getiren Alamassi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye maddi ve manevi her türlü destekte bulunuyor. İnsanlar Filistin halkı için dua ediyor. Türk halkından duanın yanında İsrail'i destekleyen markaları, ürünleri boykot etmelerini istiyorum. İsrail'e ait alınan her şeyin bir çocuğun, masum insanların ölmesine sebep olduğunu unutmayın."

        Saldırıların bir an önce bitmesini isteyen Alamassi, dünya genelindeki tüm Müslümanların kenetlenmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor
        Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor
        Çocuklar için, 'hayvanlara ilk yardım rehberi'
        Çocuklar için, 'hayvanlara ilk yardım rehberi'
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38
        Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38
        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
        Antalya'da 17 kilogram esrar ele geçirildi
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başladı