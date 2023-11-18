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        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 49 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:51
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        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 49 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

        Türkler Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Vadim Sekletov (49) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

        Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.

        Çağrılan sağlık ekibi, Sekletov'un hayatını kaybettiği belirledi.

        Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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