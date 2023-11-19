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        Antalya'da "5. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" yapıldı

        Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen "Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:24
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        Antalya'da "5. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" yapıldı
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        Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen "Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi" Antalya'da gerçekleştirildi.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongreye, 11 ülkeden 400'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

        Kongrede, 60 bilimsel oturumda hematolojik kanserler, hematolojik hastalıklar, kök hücre nakli, hücresel tedaviler, kanserde CAR-T hücre tedavisine yönelik araştırmalar, alanında güncel bilimsel gelişme ve deneyimler ele alındı.

        Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Düzgün Özatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbın artık multidisipliner olduğunu hatırlatarak, bundan dolayı kongreye sadece hematoloji uzmanlarının değil, diğer branşlardan da katılım olduğunu ifade etti.

        Türk hematologları olarak dünyadaki gelişmeleri sıkı takip ettiklerini belirten Özatlı, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda hücresel tedaviler ön plana çıktı. Hedefe yönelik tedavi dediğimiz, kansere yönelik tedavilerdeki dünyadaki tüm güncel bilgileri ve pratikleri kongremize aktardık. Eskiden konvelsiyonel kemoterapi dediğimiz zaman hedeften bağımsız tedavilerdi bunlar. Hedefe yönelik tedaviler bizimle kanser arasındaki bir savaştır. Hedefi işaretleyip ona saldırdığımız tedavi yöntemidir."

        Genetik açıdan kanserin nasıl çözümlendiğini anlatan Özatlı, "Kanserle genetik arasındaki ilişkiler 20-30 yıldır çok iyi ortaya konuldu. Genetik yapılardaki değişiklikler ve taşıyıcılık bazı hastalıklarda ön plana çıkmakta, bunların tanısının konulması ve tedavilerin planlanması açısından bizim için çok önemli." diye konuştu.

        Kanserde parmak izinin önemine işaret eden Özatlı, kanseri belirlemek için çeşitli teşhislerin konulduğunu ve buna yönelik tedaviler geliştirildiğini dile getirdi.

        Özatlı, kongrede, dernek olarak her hematoloğun bulunduğu bölgeden günlük literatüre ve klinik araştırmalara çok rahat ulaşabileceği web sayfasının tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

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