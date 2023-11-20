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        Alanya'da ağaçtan düşen kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde budama yaparken ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:27
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        Alanya'da ağaçtan düşen kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde budama yaparken ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Beyreli Mahallesi'nde budama yapmak için yaklaşık iki metre yüksekliğindeki ağaca çıkan 59 yaşındaki Ali Gürakar, dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gürakar kurtarılamadı.

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