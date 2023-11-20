Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Ak, 97 yaşında vefat etti.

Bayındır Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuğu, 15 torunu olan Kore Gazisi Mehmet Ak, hayatını kaybetti.

Ak'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Bayındır Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.