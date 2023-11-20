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        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:38
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        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sıçradığı domates serasında zarar oluştu.

        Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgedeki yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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