Futbol: 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat:AlanyaOba

Hakemler: Denys Shurman, Valentyn Kutsev, Oleksandr Korniyko (Ukrayna)

Türkiye: Doğan Alemdar, Ayberk Karapo (Dk. 80 Eray Korkmaz), Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Emir Ortakaya, Aksel Baran Potur (Dk. 88 Ege Tıknaz), Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Cihan Çanak (Dk. 88 Şahin Dik), Erencan Yardımcı (Dk. 78 Metehan Altunbaş)

Norveç: Tangvk, Sjovold (Dk. 67 Edh), Rodolen, Hjelde (Dk. 41 Hopland), Oppegard, Hansen-Aaröen, Zafeiris, Arnstad, Karlsbakk (Dk. 67 Fiabema), Nordas (Dk. 67 Melkersen), Mugisha (Dk. 83 Gulliksen)

Goller: Dk. 30 Cihan Çanak, Dk. 64 Erencan Yardımcı (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 10 Serdar Saatçı, Dk. 90+2 Doğan Alemdar (Türkiye), Dk. 40 Mugisha, Dk. 87 Fiabema (Norveç)

ANTALYA

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