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        Antalya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde evinde 4 kilo 390 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:50
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        Antalya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde evinde 4 kilo 390 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan aranan Y.A'nın ilçedeki evine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kilo 390 gram esrar ele geçirildi.

        Çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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