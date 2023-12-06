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        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:08
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        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle beyaza bürünen sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yerini su bastı.

        Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

        Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması başlattı.

        Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarken iş yeri çalışanları da dükkanlarındaki su tahliye çalışmalarına katıldı.

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