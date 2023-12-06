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        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne alacak

        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, Il Grande Piano grubu performans sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:19
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        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne alacak
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        Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, Il Grande Piano grubu performans sergileyecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında 9 ve 10 Aralık'taki gösterilerde "piyano sihirbazları" olarak adlandırılan Il Grande Piano grubu sahne alacak.

        Yere kurulan, ayakla çalınan ve tuşları bir metre uzunluğunda, birkaç kişinin birlikte çalabildiği dev klavyeleri ile geçen yılki festivale renk katan Il Grande Piano, 9 Aralık'ta Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi'nde, 10 Aralık'ta ise Alanya Kızıl Kule'de müzikseverlerle buluşacak.

        Gösteri, halkla iç içe ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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