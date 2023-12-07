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        Antalya turizmindeki rekor, sektöre motivasyon oldu

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısında kırılan rekorun önemli olduğuna işaret ederek, "Sezon başında günlük 80 dolar (kişi başı) gelirle başladığımız turizmde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının verdiği katkıyla bu rakam 100 doları gördü. 2023'ü, 100 dolar seviyesinde kapatacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:09
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        Antalya turizmindeki rekor, sektöre motivasyon oldu
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısında kırılan rekorun önemli olduğuna işaret ederek, "Sezon başında günlük 80 dolar (kişi başı) gelirle başladığımız turizmde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının verdiği katkıyla bu rakam 100 doları gördü. 2023'ü, 100 dolar seviyesinde kapatacağız." dedi.

        Antalya'da turizm sektörü, 1 Ocak-30 Kasım döneminde tüm zamanların rekoruyla 15 milyon 371 bin 773 turisti ağırladı.

        Büyük başarı yakalayan sektör, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan 1'er milyonun üzerinde turiste ev sahipliği yaptı. Kente Polonya'dan gelen turist sayısı bu sene ilk defa 1 milyonun üzerine çıktı.

        Turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'da hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu sene 11 aylık dönemde bu rakamların üzerine çıkılması sektörde sevinç yarattı.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmde en başarılı yıl olan 2019'un üzerine çıkmalarının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        Gelen turist sayısında, 2019'un 12 aylık verilerini geçtiklerinin altını çizen Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "Ciddi bir deprem felaketi atlattık ve o süreçte iki ay turizmden bahsetmek söz konusu olmadı. Seçim dönemi girdi araya. Deprem felaketi ve seçimler dolayısıyla turizm sezonu ilk defa iki ay gecikmeyle haziranda başladı. Ona rağmen turizmde rekor kırmış olmaktan çok mutluyuz. Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinin hala devam ediyor olmasının, yakın coğrafyadaki İsrail-Filistin gerilimi turizmi olumsuz etkileyen sebepler. Buna rağmen Rusya bir numaralı destinasyon oldu."

        Kavaloğlu, İngiltere'nin geçen sene ilk defa 1 milyonu, bu sene ise 1 milyon 200 bini geçtiğini vurgulayarak, bu sene Polonya'nın da önemli bir pazar haline geldiğini bildirdi.

        - "2024'te 16 milyon turisti geçmeyi bekliyoruz"

        Kavaloğlu, 2023'ün rekor yılı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "2024'te 16 milyon turisti geçmeyi bekliyoruz. Birlik olarak, 'biriz ve dirayetliyiz' mottomuz var. Kamu ve özel sektör tüm çalışanlarımızla istihdam en büyük gücümüz. En güzel coğrafyada yaşıyoruz. Farklılığımızı ortaya koyan şey istihdam gücümüz. Personelimizin de gücüyle turizmde rekora imza attık. Bunda yatırımcının turizme verdiği ehemmiyet de önemli."

        Kavaloğlu, turizmin ekonomik anlamda ülkenin refah seviyesine ciddi anlamda katkıda bulunduğunu söyledi.

        Türkiye'nin önemli turizm ülkesi olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Günlük 80 dolar (kişi başı) gelirle başladığımız turizme Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının verdiği katkıyla bu rakam 100 doları gördü. 2023'ü, 100 doları seviyesinde kapatacağız. Dolayısıyla biz dünyanın üst liginde oynayan bir ülkeyiz. Hedefimiz İspanya ve Fransa'daki 120 dolar olan günlük averaj fiyatlarını yakalamak. 2028'de turizmden 100 milyar dolarlık gelir elde etmek istiyoruz."

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Kahramanmaraş merkezli depremler ve hazirana kadar etkili olan yağışlar nedeniyle sezonun geç başladığını anlattı.

        Gelen turist sayısındaki rekorun büyük başarı olduğunu belirten Perçin, "Hazirandaki kaybı kasımda telafi ittik. Bazı pazarlarda kayıp olmasına rağmen ilk kez turist gönderen ülkeler oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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