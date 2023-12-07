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        Antalya'da Antep fıstığı üretiminin geliştirilmesine yönelik çalıştay yapıldı

        Antalya'da alternatif ürün üretimini desteklemek amacıyla "Tarımın Başkenti Antalya'da 1. Antep Fıstığı Çalıştayı" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:09
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        Antalya'da Antep fıstığı üretiminin geliştirilmesine yönelik çalıştay yapıldı
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        Antalya'da alternatif ürün üretimini desteklemek amacıyla "Tarımın Başkenti Antalya'da 1. Antep Fıstığı Çalıştayı" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Korkuteli ve Elmalı bölgesinde yapılan Antep fıstığı fidanı dağıtımı, üretimin geliştirilmesi için bir çalıştay programıyla desteklendi.

        Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Antep fıstığında Türkiye'nin önde gelen üreticileri ve akademisyenler katıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çeşitli bitki türlerini yetiştirmek için projeler geliştirildiğini belirterek "Antep fıstığı yetiştirilmesi amacıyla ilk etapta 4 bin fidan dağıtımı yaptık ve şimdi çalıştayını yapıyoruz. Tarımsal üretimde karlılığa, uzman bilgisiyle üretim yapılmasına, hangi ürünün daha verimli yetişeceğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ülke tarımına büyük katkı sağlayacak bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar bizlere ışık olacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, Antep fıstığının üretimine ilişkin detayların masaya yatırıldığı oturumlar yapıldı.

        Çalıştay kapsamında Korkuteli ve Elmalı bölgesine teknik gezi düzenleneceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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