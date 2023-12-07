Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlarından kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan S.P. (39) ile "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 13 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan C.A'yı (33) yapılan çalışma sonucunda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.