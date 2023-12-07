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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:10
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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlarından kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan S.P. (39) ile "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 13 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan C.A'yı (33) yapılan çalışma sonucunda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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