Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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