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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:30
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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