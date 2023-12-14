Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.