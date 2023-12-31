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        Antalya'da 104 yaşındaki "Cumhuriyet anne" vefat etti

        Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve "Cumhuriyet anne" olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:11
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        Antalya'da 104 yaşındaki "Cumhuriyet anne" vefat etti
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        Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve "Cumhuriyet anne" olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

        Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.

        İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Çobanoğlu'na rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

        İlçenin Cumhuriyet annesini kaybettiğini belirten Geyikçi, şunları kaydetti:

        "Atamızın Samsun'a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını da gören annemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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