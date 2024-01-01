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        Antalya'da bazı vatandaşlar 2024'ü denize girerek karşıladı

        Antalya'da gece denize giren bazı vatandaşlar, 2024 yılına denizde "merhaba" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:07
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        Antalya'da bazı vatandaşlar 2024'ü denize girerek karşıladı
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        Antalya'da gece denize giren bazı vatandaşlar, 2024 yılına denizde "merhaba" dedi.

        Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yaktı.

        Gruptakiler daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 2024'ün ilk dakikalarında denize girip bir süre yüzdü.

        Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Abdullah Kurt, yeni yılı denizde karşılamayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Her mevsim denize girdiklerini belirten Kurt, "Yaz kış denize giriyoruz. Yeni yılı da denize girerek kutladık. Deniz çok güzeldi. Su dışarıdan daha sıcaktı. Mutlu ve sevinçliyiz. Yeni yıl vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Denizin sağlık getirdiğini dile getiren Nail Avcı ise "Antalya'da pırıl pırıl denizimiz var. Sağlık için her gün denize giriyoruz. Her yeni yılı da denizde karşılıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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