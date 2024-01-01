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        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü

        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:44
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        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç öldü
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        Antalya'da falezlerden düşen 2 genç hayatını kaybetti.

        Yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak G. (21) ile Hilal Ö. (20) parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

        Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu.

        İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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