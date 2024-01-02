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        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:07
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        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen tören ile Yalçın, 2023-2024 sezonu sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ekip olarak Antalya'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Yaklaşık 1,5 yıldır ekip olarak çalışmadıklarını belirten Yalçın, yeni teknik direktörlüğün Antalya'ya kısmet olduğunu ifade etti.

        Antalyaspor'dan teklif gelince çok heyecanlandıklarını aktaran Yalçın, "Antalyaspor ile hedefler olarak birbirimizi tamamlayan bir ikili gibiyiz. Başaralı olacağımıza güvenerek doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Antalyaspor ile inşallah çok iyi yerlere geliriz." dedi.

        Ligi ve takımları yakından takip ettiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kolay maçlar olmuyor. Ligde bütün maçlar çok zor. İçeride ya da dışarıda maç kazanmak kolay değil. İyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçımız olduğu için Alanyaspor karşılaşması çok önemli. Hedefimiz bir an evvel takımı üst sıralara çıkarmak. İyi bir kadroya sahibiz."

        Oyuncuların durumuna baktıktan sonra transfer politikasını belirleyeceklerini söyleyen Yalçın, "Birkaç maç sonra transferi değerlendireceğiz. Antalyaspor'da takip ettiğim futbolcular vardı. Buksa çok iyi bir oyuncu. Çok daha iyi yerlere gelecek kalitesi var." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, bir gazetecinin, "Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır' şeklinde bir madde sözleşmenizde var mı?" sorusuna Yalçın, "Öyle bir madde yok. Böyle bir maddenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek, inanarak geldik. Mayısa kadar kontrat imzalıyoruz ama önü açık bir kontrat." şeklinde yanıt verdi.

        Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe de başarıyı hedefleyen bir kulüp olduklarını söyledi. Bunu elde etmek için de başarılı hocalarla çalışmaya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Boztepe, "Sergen hoca sadece Türkiye'de değil bana göre dünyadaki en değerli hocalardan. Latifeyle karışık diyorum ama bana göre bu yıl ligi üçüncü bitiren takım şampiyon olacak. Biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst sıralara, hedeflerimize Sergen hocamızla yürüyeceğiz." diye konuştu.

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