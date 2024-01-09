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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:41
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 180 bin kaçak alkol, 400 elektronik sigara kartuşu, 110 alkol aroması, 2 bin 400 puro ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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