Serik'te çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik çalışmalar yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca baskınlarda 24 bin dolu makaron ve 25 kilogram kaçak tütüne ekipler tarafından el konuldu.