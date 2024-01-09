Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda

Kırmızı kart: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 31 Hanousek (MKE Ankaragücü)

ANTALYA

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