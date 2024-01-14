Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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