Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 39-28 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

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