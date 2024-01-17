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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 39-28 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:51
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Yenimahalle Belediyespor'u 39-28 yendi.

        Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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