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        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da sona erdi

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:11
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        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da sona erdi
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        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları tamamlandı.

        Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen seçme müsabakalarında 22'si erkek 40 sporcu mücadele etti.

        Müsabakalar sonunda kızlarda, Kemer Golf Kulübü sporcularından Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ataşehir Golf Kulübünden Ada Zorbozan, Kemer Golf Kulübünden Ada Narin, Regnum Golf Kulübünden Fatma Gül Kuş, Bodrum Golf Kulübünden Aida Tepe, Klassis Golf Kulübünden Duru Taşkın, Ankara Golf Kulübünden Erin Neva Yeniçelik, Carya Golf Kulübünden Fatma Kuş (Wild Card), Klassis Golf Kulübünden Paris Nil Çalık (Wild Card) seçildi.

        Erkeklerde, Olympos Golf Kulübünden Muhsin Aras Biçer, Ataşehir Golf Kulübünden Tuna Şahin, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya, Ankara Golf Kulübünden Semih Engez, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir, Klassis Golf Kulübünden Efe Sargın, Carya Golf Kulübünden Latif Çam, Kemer Golf Kulübünden Sarp Saraçoğlu, Ankara Golf Kulübünden Berke Tunca, Kemer Golf Kulübünden Tunç Aslan, Ankara Golf Kulübünden Fırat Genelioğlu, Kemer Golf Kulübünden Ali Rıfat Evyap, Bodrum Golf Kulübünden Rüzgar Turgun (Wild Card), 19 Mayıs Samsun Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf (Wild Card) 2024 TGF Türkiye Golf Turuna katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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