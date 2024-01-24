Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike Kaymakamı Çelik'ten, "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"na ziyaret

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike Kaymakamı Çelik'ten, "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"nı ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğünce öğrencilerin kaliteli ve verimli tatil geçirmelerine katkı sunmak amacıyla Hülya Onur Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" yapıldı.

        Kaymakam Çelik, kampı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. İyi ve verimli bir kamp geçirmelerini temenni eden Çelik, "Gençlerimize kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Gelecekte ülkemize, bayrağımıza ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız." dedi.

        Çelik, kamp için İlçe Müftülüğü ekibine teşekkür etti.

        Kaymakam Çelik'e, ziyarette, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş ve İlçe Müftüsü Hasan Kırkan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalya Valisi Şahin, KONYSİAD'a konuk oldu:
        Antalya Valisi Şahin, KONYSİAD'a konuk oldu:
        Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
        Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
        Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
        Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
        Finike'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Finike'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da izciler Kış Mahalli Kampında buluştu
        Antalya'da izciler Kış Mahalli Kampında buluştu
        Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Sömestir Festivali" devam ediyor
        Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Sömestir Festivali" devam ediyor