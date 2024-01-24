Finike Kaymakamı Çelik'ten, "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"na ziyaret

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçede düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"nı ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünce öğrencilerin kaliteli ve verimli tatil geçirmelerine katkı sunmak amacıyla Hülya Onur Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" yapıldı.

Kaymakam Çelik, kampı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. İyi ve verimli bir kamp geçirmelerini temenni eden Çelik, "Gençlerimize kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Gelecekte ülkemize, bayrağımıza ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız." dedi.

Çelik, kamp için İlçe Müftülüğü ekibine teşekkür etti.

Kaymakam Çelik'e, ziyarette, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş ve İlçe Müftüsü Hasan Kırkan da eşlik etti.