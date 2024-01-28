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        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

        Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:23
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        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden ve KKTC'den yaklaşık 2 bin 500 sporcu yarıştı.

        TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın kapanış ve ödül töreninde yaptığı konulmada, dereceye giren sporcuları kutlayarak, Türk satrancında başarı çıtasını yükseldiğini söyledi.

        Antalya'daki organizasyonun Avrupa'nın en büyük katılımlı şampiyonalarından biri olduğunun altını çizen Tulay, şunları söyledi:

        "Altyapıya yaptığımız yatırımlar, birbiri ardına hayata geçirdiğimiz projeler, çalışmalarımız ülkemizde yediden yetmişe herkesin satranca olan sevgisini besliyor, büyütüyor. Uluslararası turnuvalarda elde ettiğimiz başarılar, Türk satrancının satranç dünyasında artık önemli bir yeri olduğu gerçeğine işaret ediyor."

        - Dereceye giren sporcular milli takım havuzuna girmeye hak kazandı

        Bir hafta süren organizasyonda, yaş gruplarında dereceye giren sporcular, milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

        Şampiyonada 7 yaş genel kategori erkeklerde Ömer Taha Dede, 8 yaşta Bora Şahin, 9 yaşta Onur Hışır, 10 yaşta Yusuf Kerem Şahin, 11 yaşta Ege Öz, 12 yaşta Barış Çınar Şahbudak, 13 yaşta Esat Tuna Türker, 14 yaşta Ege Tuna Öktem, 15 yaşta Efe Yalçınkaya, 16 yaşta Kerem Erten, 17 yaşta Adar Tarhan ve 18 yaşta Onur Çınar Engin birinci oldu.

        Genel kategori kızlarda ise 7 yaşta Göksu Yıldız, 8 yaşta Defne Karaman, 9 yaşta Irmak Keser, 10 yaşta Beren Çetin, 11 yaşta Elif Deniz, 12 yaşta Tuana Abak, 13 yaşta Arya Aydoğan, 14 yaşta Fatma Zehra Oflaz, 15 yaşta Ela Keskinler, 16 yaşta Elif Zeren Yıldız, 17 yaşta Ecrin Efsa Büyük ve 18 yaşta Elif Keskin birinciliği elde etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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