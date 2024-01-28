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        Kumluca'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:41
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        Kumluca'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.C. yönetimindeki 07 VH 850 plakalı otomobil, 50 Yıl Caddesi'ndeki Ahmet Yesevi Parkı girişinde, H.Ç yönetimindeki 07 VU 993 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden S.C. ile otomobilde bulunan 17 yaşındaki kızı H.C. yaralandı.

        Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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