Kumluca'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.C. yönetimindeki 07 VH 850 plakalı otomobil, 50 Yıl Caddesi'ndeki Ahmet Yesevi Parkı girişinde, H.Ç yönetimindeki 07 VU 993 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücülerden S.C. ile otomobilde bulunan 17 yaşındaki kızı H.C. yaralandı.

Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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