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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:30
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        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mondihome Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

        Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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