Cumhur İttifakı, Alanya'da seçim startını verdi

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü ile Alanya Belediye Başkanı adayı Adem Murat Yücel, ilçenin seçim startını birlikte verdiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kestel Düğün Salonunda düzenlenen seçim startı buluşmasına Cumhur İttifakının adayları meşaleler ve alkışlar arasında geldi.

Cumhur İttifakı'nın siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada konuşan Hakan Tütüncü, bu buluşmanın aydınlık yarınların müjdecisi, 31 Mart zaferinin müjdecisi olduğunu belirtti.

31 Mart'ın hem Alanya, hem de Antalya Büyükşehir için şiir gibi bir zaferle neticelenen yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inandığını ifade eden Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın hem ulaşım hem alt yapı sorunlarına hem kanalizasyon sorununa, gücüne güç katacak bütün sosyal projelere, bütün üst yapı projelerinde Alanya Belediyesinin yanında olacak. Adem Murat Başkanımın, yanı başında olacak. Çünkü bizim bir sevdamız var. O da insanımıza hizmet etmek. İnsanlarımızın yaşadığı şehirler sevinç, muhabbet üreten şehirler olmalı. Bu güzel şehirlerin her biri ayrı bir güzelliğe sahip marka olmalı. Biz bunun için çalışıyoruz. Rabbim yolumuzu yolculuğumuzu açık etsin." diye konuştu.

Tütüncü, Alanya'nın tarih boyunca büyük hayalleri yollara düşürenlerin şehri olduğunu vurgulayarak, "Tarihimizden aldığımız o ilhamla biz büyük düşünenlerin yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanımız bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve onların ekiplerinin yanında aslan gibi duracağımız bir dönemin başındayız. Burada bu heyecanla varız. Kazanan Alanya olacak. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin insanları olacak. 31 Mart'ta kazanan Adem Murat Yücel olsun, Alanya olsun, Antalya Büyükşehir Belediyesi olsun." dedi.

- "Alanya'mıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı adayı Adem Murat Yücel de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını dile getirdi.

İlk belediye başkanı olduğunda 28 yaşında olduğunu belirten Yücel, ömrünün yarısını hizmete adadığını söyledi.

Yücel, koltuk sevdalısı değil memleket sevdalısı olduklarını vurgulayarak, "Halkımızın sevdası, desteği bizi bugünlere taşıdı. Bugünlere anlımız ak, vicdanımız rahat olarak geldik. Bugünden sonrada mütevazilikten, dürüstlükten, doğruluktan şeffaflıktan ayrılmadan Alanya'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Cumhur ittifakının tüm paydaşları, farklı partiden tüm arkadaşlarımızla yeniden omuz omuza, gönül gönüle verdik. Kentlisiyle köylüsüyle, yerlisiyle yabancısıyla tek yürek olduk. Hep birlikte Alanya'nın geleceğine yürüyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Partimizin üretken belediyeciliği, AK Parti'nin gerçek belediyecilik anlayışını birleştirip, ustalık dönemimizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Alanya'mıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.