Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Atatürk
Hakemler:Ozan Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Umut Durur, İrfan Çetinkaya, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Mert Cuci)
Setler: 22-25, 19-25, 19-25
Süre: 82 dakika (30, 27, 25)
ANTALYA
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