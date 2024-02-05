Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu, Antalya'da tiyatroseverlerle buluşacak

        Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Agatha Christie'nin unutulmaz eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı, görsel efektlerle Tiyatro Ak'la Kara tarafından Antalya'da sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu, Antalya'da tiyatroseverlerle buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Agatha Christie'nin unutulmaz eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı, görsel efektlerle Tiyatro Ak'la Kara tarafından Antalya'da sahnelenecek.

        Christie'nin İstanbul Pera Palas'ta 1933'te kaleme aldığı, o yıldan bugüne onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eserin tiyatro versiyonu, 11-12 Şubat'ta AKM Aspendos Salonu'nda, 13 Şubat'ta Manavgat AKM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

        Dedektif Hercule Poirot'u Atilla Şendil'in canlandırdığı oyunun yönetmen koltuğunda Şendil ile Savaş Özdural oturuyor. Oyunun kadrosunda Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu da yer alıyor.

        Efektlerle görsel bir şov sunan oyun sırasında kar efekti, tren sisi, hem tren önü barkovizyon perdelerinden hem de vagon içindeki pencerelerden çeşitli sinematik görüntülerle sunulacak.

        Doğu Ekspresinde Cinayet'in konusu, özetle şöyle:

        "İstanbul'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesinde "Meme Sağlığı Ünitesi" kuruldu
        Akdeniz Üniversitesinde "Meme Sağlığı Ünitesi" kuruldu
        Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu
        Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu
        Antalya'dan 6 Şubat depremlerinde ölenler için Hatay'a 100 bin karanfil
        Antalya'dan 6 Şubat depremlerinde ölenler için Hatay'a 100 bin karanfil
        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, Muratpaşalılarla buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, Muratpaşalılarla buluştu
        Fabrikaların çatıları elektrik üretiyor
        Fabrikaların çatıları elektrik üretiyor
        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı