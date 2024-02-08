Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mevlüt Zararsız'ın (63) kullandığı 07 BDV 297 plakalı motosiklet ile O.A. yönetimindeki 38 D 0290 plakalı kamyon, Fığla Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Zararsız, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Zararsız, kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü O.A. ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek

        Benzer Haberler

        Haberleşme tatbikatında Hataylı depremzede amatör telsizci ile duygu dolu g...
        Haberleşme tatbikatında Hataylı depremzede amatör telsizci ile duygu dolu g...
        Antalya Toptancı Hali'nde yüzde 36'lık 'kayıt dışı' kaybı
        Antalya Toptancı Hali'nde yüzde 36'lık 'kayıt dışı' kaybı
        Alanya'da evinde hareketsiz bulunan Rus kadın kaldırıldığı hastanede öldü
        Alanya'da evinde hareketsiz bulunan Rus kadın kaldırıldığı hastanede öldü
        Pickering ve Van den Bossche, Antalya Bisiklet Turu'nu kazanmayı istiyor
        Pickering ve Van den Bossche, Antalya Bisiklet Turu'nu kazanmayı istiyor
        Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
        Yaya geçidinde otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yaya geçidinde otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı