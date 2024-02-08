Alanya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mevlüt Zararsız'ın (63) kullandığı 07 BDV 297 plakalı motosiklet ile O.A. yönetimindeki 38 D 0290 plakalı kamyon, Fığla Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Zararsız, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Zararsız, kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü O.A. ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.