Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
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